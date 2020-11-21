نشأت الديهي: 4 منظمات حقوقية تتجسس على مصر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان وزارة الخارجية، حول حرية العمل الأهلي، التي أكدت فيه أنها مكفولة فى مصر بموجب الدستور والقوانين، موضحًا أن هناك هجمة شرسة على الدولة المصرية من منظومات حقوق الإنسان، فمصر دولة قانون والمساواة مكفولة للجميع، ولا يمكن اختزال العمل الحقوقي على منظمات حقوقية فقط.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن عمل المنظمات الحقوقية الأربعة التي تهاجم مصر، هدفه التجسس على الدولة، في الوقت الذي ذكر فيه أن مصر تسبق كل الدول التي يعلو صوتها في مجال حقوق الإنسان.

وسلط الإعلامي، الضوءعلى مناورة "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية؛ ويشارك في فيها 6 دول عربية، موضحًا أن الدول المشاركة في المبادرة هي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهوريةالسودان، لافتا إلى أن قوة الجيش مرتبطة بالتدريب الدائم.

وأشار الديهي، إلى أن جيشنا لحماية أمننا القومي فقط، وقادر على حماية الحدود الأربعة في وقت واحد، مضيفا أن القوات المسلحة تحول أن تطور من نفسها خلال الفترة الأخيرة.

الديهي: مصر لها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن مصر لها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم، لافتا إلى أن هناك تراجع كبير في معدل التضخم، وعلى الرغم من أزمة كورونا فإن معدلات التضخم تقل بمعدل كبير فنحن نسير على الطريق السليم، لافتا إلى أن ذلك إن دل على الشيء فإنه يدل على وعي الحكومة والشعب.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.