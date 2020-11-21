ضبط 4 محاولات تهرب لأدوات طبية وطائرة لاسلكي بمليون ونصف بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء اليوم السبت، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء و2 طائرة لاسلكية وكمية من الأدوات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، بلغ إجمالي التعويضات المستحقة للمحاضر مليون و475 ألفا و900 جنيه.

تأتي تلك المحاولات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و 2 طائرة لاسلكية و 23 علبة أدوات طبية للعمليات مرقوم convatecREF2525 بكل علبة ثلاثون قطعة كبيرة الحجم و45 علبة convatecREF401613 اجنبى الصنع بكل علبة خمس قطع صغيرة الحجم و 35 دبوس عمليات طبي ماركة echelon60 مكسيكي الصنع و 400 دبوس عمليات طبي ماركة ETHiCONEndopath Echelon مكسيكي الصنع و 21 دستة كريم موف مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

قرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.