والد طفلة مصر الجديدة: عمود الكهرباء كان بيفرقع ويطلع نار قبل الحادث

علق رمضان حسين، والد الطفلة التي لقيت حتفها بالأمس صعقا بالكهرباء في مصر الجديدة بسبب الطقس السيئ الذي شهدته البلاد أمس.

وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "ما حدث هو أنه وقت سقوط الأمطار الغزيرة تسبب ذلك في وجود ماس كهربائي بعمود الإنارة انتقلت للمياه المتساقطة، وعندما سقطت الطفلة في المياه لم يستطع أحد إنقاذها بسبب الكهرباء حيث إنها في غضون ثلاث دقائق لقت حتفها".

وأضاف: "بنتي نزلت تجيب عيش فينو من الفرن اللي جنب البيت مباشرة وأثناء عودتها سقطت في المياه المكهربة بواسطة عمود الإنارة، وللأسف لقت حتفها وعمرها 8 سنوات".

وأكد حسين، أن ابنته لم تلمس عمود الإنارة لكن الكهرباء كانت في مياه الأمطار المتساقطة حوله: "العمود ده كان قبل الحادثة بثلث ساعة بيفرقع وبيطلع نار، واتصلنا بالنجدة لكن مكناش نتخيل إن المياه مكهربة والمفروض كانوا يفصلوا الكهرباء عن الأعمدة خاصة أن كابل الكهرباء الواصل للعمود، عريان وسكان المنطقة كلها عاملة بلاغات من فترة عشان الكابل المكشوف".

وواصل: "أنا كنت رايح الشغل واتصلوا بي قالوا لي بنتك في المستشفى، ومحدش قال لي إنها ماتت".

وحول أحوال والدة الطفلة قال رمضان، إنها تعرضت للإغماء فور علمها بالخبر، وإنها تعاني حالة صحية ونفسية بالغة السوء، مختتما حديثه برسالة وجهها إلى المسؤولين في الحي: "مقدرش أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والقانون ياخد مجراه" .