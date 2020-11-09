مصرع كهربائي صعقا أثناء توصيل التيار لمزارع الطريق الصحراوي بأسيوط

لقى كهربائي مصرعه، اليوم، صعقًا، أثناء توصيل تيار كهربائي للمزارع الكائنة على الطريق الصحراوي بساحل سليم فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "عثمان سيد عثمان" ٤٠ عامًا، كهربائي جثة هامدة، إثر إصابته بصعق كهربائي وجرى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز لمكان الواقعة، وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهربائي أثناء قيامه بتوصيل التيار للمزارع الموجودة على الطريق الصحراوي ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط اليوم عددًا من الحوادث المتنوعة التى راح ضحيتها عدد من أبناء المحافظة ومنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ١٣ أخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وملاكي وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام قرية منقباد.