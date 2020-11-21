وزير الصحة الأسبق: لايمكن للأطفال تحمل تركيز لقاح كورونا المصري

أوضح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فكرة تحضير لقاحات كورونا وإعطائها لكل من هم فوق سن الـ18 عامًا، ترجع إلى أن البنيان الجسدي والبروتيني لجسم هؤلاء يتحمل جميع البروتينات المُحضّر منها اللقاح، مؤكدًا أن الأفراد الأقل من 18 عامًا، لا يتحملون المواد الداخلة في تحضير الفاكسين.

وأضاف "حاتم" في تصريحات لـ"الوطن"، الفاكسين تم تحضيره على أن يكون فوق الفيروس "شبه ميت" بالتالي لا يستطيع تحمله من هم أقل من 18 عاما، موضحًا أن قوة تركيز اللقاح لا يستطيع تحملها الأطفال، لأن المناعة والأنسجة في الطفل لا تستطيع تحملها، وتابع: "أي لقاح يمر تحضيره والانتهاء من جميع تجاربه ويتم تسجليه في المجلة العلمية الأمريكية "لانسد"، مضيفًا أن لانسد هي أكبر مجلة علمية متخصصة في نشر الأبحاث العلمية باللقاحات.

وبشأن لقاح فايزر وموديرنا، أوضح وزير الصحة الأسبق، أن شركة فايزر نجحت في أخذ الموافقة النهائية لهيئة الأغذية الأمريكية، لافتًا إلى أنها تسعي حاليًا لأخذ موافقة السلطات الاوربية، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم بدء العمل به واستخدامه.

وكشف مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرب الانتهاء من تجهيزات خطوط الإنتاج بالمصنع المختص لتصنيع لقاح كورونا المصري "covied vacc 1" خلال الأيام المقبلة.

ولفت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إلى أن المركز قام بتجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقًا للمعايير والإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشأن التجارب الإكلينيكة، وسيتم البدء قريبًا في التنفيذ.

وأكد أن التجارب السريرية للقاح كورونا المصري ستبدأ لـ100 متبرع كمرحلة أولى، موزعة على 5 مجموعات متنوعة، من أجل فحص المتبرعين ومعرفة نسبة تكوين الأجسام المضادة وفعالية اللقاح.