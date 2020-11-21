ضحايا عدم ارتداء الكمامة في المترو: توبة إن مشينا من غيرها تاني

شهدت محطات مترو الأنفاق، اليوم، عدة حملات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامات الطبية من دخول المحطات واستقلال القطارات، وتحرير 1000 محضر للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات.

وأعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

التاسعة والربع صباحا، كان الموعد الذي اتفق فيه الصديقان هشام محمد وطارق علي، على الذهاب لمشوارهما اليومي، ولم يجدا وسيلة أفضل من المترو ليصلا بها إلى محطة التحرير خاصة في ظل توقع الأرصاد باحتمالية سقوط أمطار، "قولنا المترو أسهل لنا وماكناش عارفين إيه اللي مستنينا" على حد وصف الصديقين.

يقول "هشام" إنه اشترى كمامة قبل دخوله لمحط المترو فيما لم يكن "طارق" يمتلك واحدة، وبعد الدخول إلى العربة والركوب من محطة الدمرداش، اتجه الصديقان نحو خط سير حلوان، قاصدين محطة أنور السادات، قبل أن يفاجئا بوجود تفتيش على الكمامات من إدارة المترو داخل العربات.

وأضاف الشاب العشريني لـ"الوطن"، أن مسؤولا سأله عن كمامته فرد بأنه يضعها في حقيبته التي كان يرتديها، فكان السؤال التالي، "ولم لا ترتديها خاصة في ظل تلك الظروف؟"، وهو ما لم يجد له هشام ردًا مناسبًا، "سكت ومبقتش عارف أقول إيه، ولبسنا الغرامة الكبيرة".

أغلب ركاب المترو كانوا يلتزمون بالكمامة إلا عدد قليل، وفقًا لحديث "طارق" صديق هشام، لافتًا إلى أنه لم يكن معه كمامة من الأساس، وهو ما اضطر الأمن المسؤول عن التفتيش على الكمامات أن يطلب منه النزول من أجل تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح "طارق"، أن أمن المحطة حرر محضر بالواقعة، ورغم اعتذاره وصاحبه إلا أن المسؤولين أصروا على موقفهم، وطلبو منهما الإمضاء على المحضر، الذي يغرمهما 4000 آلاف جنيه لكل فرد، "هي الغرامة كبيرة بس ليهم حق، هما خايفين علينا".

وتابع الصديقان: "لو محصلش تفعيل للغرامة محدش هيلتزم وبصراحة عندهم حق، بس بعد اللي حصل ده توبة نصوحة لو مشينا من غير كمامة تاني، هنلبسها قبل البنطلون".

متحدث المترو: الكمامة متوفرة في المنافذ بتكلفة 3 جنيهات

ومن جانبه، قال متحدث مترو الأنفاق، إن العمل يسير داخل محطات المترو على قدم وساق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث توفير منافذ بالمحطات لبيع الكمامات الطبية للمواطنين بتكلفة 3 جنيهات للكمامة.

ونوه "عبدالهادي"، إلى أن جميع ورش الصيانة التابعة لشركة مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين، لافتًا إلى أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.