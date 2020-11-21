"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة طنطا الأهلية والبداية بـ 4 كليات

كشف الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، في جلسته التي عقدت بجامعة حلوان على إنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباي.

وأوضح د. عتمان، أن الجامعة ستبدأ الدراسة بها في 4 كليات جديدة هي كلية العلوم وتكنولوجيا النانو، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية إدارة المشروعات وتطوير الأعمال، وكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال إنه سيتم إعداد نماذج إنشائية معمارية لجامعة طنطا الأهلية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهلية، وسيبدأ بعدها على الفور تنفيذ الاعمال الإنشائية.

وأكد د. عتمان، سعي الجامعة الأهلية الجديدة إلى تحقيق قفزة فى نوعية وجودة التعليم الجامعى بتقديم تخصصات فى أحدث العلوم ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية فى النانو تكنولوجى والتكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعي بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، مضيفًا أن الجامعة الأهلية الجديدة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتوفر للطلاب أماكن دراسية جامعية على مستوى عالمى، كما تكون عامل جذب الطلاب الوافدين.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، استمرار تقديم الخدمات العلاجية، وسبل الدعم والرعاية الصحية كافة لمرضى كورونا، وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس.

وأشار "عتمان" في بيان صحفي، إلى أن هناك خطة لتطوير المنشآت الطبية بالجامعة؛ لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة العلاجية للمرضى المترددين على مستشفيات طنطا الجامعية، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي، تمهيدا لتشغيل مركز علاج وأبحاث كورونا، مطلع يناير المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تجهيز مركز علاج وأبحاث كورونا، وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين، بطاقة استيعابية 27 سريرا و5 غرف عناية فائقة ومركزة، بالإضافة إلى غرف إقامة لاستقبال المرضى من الأطقم الطبية والتمريض بجامعة طنطا، والحالات الأخرى￼ على مدار 24 ساعة.