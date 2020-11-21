"سيدة الغربية وابنها" ينصبان على راغبي السفر: نوفر وظائف ورواتب مجزية

كشفت وزارة الداخلية، كواليس ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 أشخاص بالغربية) بقيام إحدى (السيدات ونجلها ) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها إحدى السيدات (دون عمل، مقيمة بالغربية، لها معلومات جنائية) وقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وزعمها توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكّنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الذعم وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكّن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجلها (المتواجد حالياً خارج البلاد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.