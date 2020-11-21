مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط ينقذ مصابان بجلطة قلبية

استقبل قسم الطوارئ بمركز القلب و الجهاز الهضمي في محافظة دمياط بإشراف الدكتور كمال سلامة مدير عام المركز حالتين طارئتين تعاني إحداهما من ضيق شديد بالتنفس وألم حاد بالصدر، وتعاني الأخرى من ألم حاد بالصدر وتباطؤ شديد بضربات القلب.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالتين بأنهما تعانيان من جلطة حادة بالقلب وتم إبلاغ دكتور شريف طه استشاري ورئيس قسم القلب بالمركز وبعد التشاور مع فريق القسطرة القلبية التداخلية تم اتخاذ القرار بدخول الحالتين فوراً لعمل قسطرة قلبية أولية عاجلة (Primary PCI).

تم نقل الحالتين فوراً إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب بعد تحضيرهما وتم إجراء عملية القسطرة التداخلية الأولية ( Primary PCI ) للحالتين، والتي تبين منها حاجة كلتا الحالتين لتركيب دعامات دوائية بالشرايين التاجية،فيما تم تركيب الدعامات داخل الشرايين التاجية المصابة بنجاح وتم نقل الحالتين إلى وحدة رعاية القلب تحت الملاحظة المشددة حتى تم خروج الحالتين بعد ٤٨ ساعة في حالة مستقرة .

قام بالعمل ضمن فريق القسطرة القلبية، الدكتور محمد عادل عطية أستاذ أمراض القلب والقسطرة التداخلية بطب الأزهر، دكتور معتز هاشم أخصائي القلب والقسطرةو الدكتور محمد الدالي طبيب القلب والأوعية الدموية ومستر سعد زراع فني القسطرة القلبية، كما شارك في العمليات طاقم التمريض (رباب بدران مشرفة تمريض القسطرة التداخلية، هبة يسري، منى النقيب، لبنى عرفات - شيماء البراوي).⁩

وفي وقت سابق كشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تنظم المديرية قوافل طبية بدائرة مركز دمياط بقرى "غيط النصاري- الشيخ ضرغام - كفر حميدو - البصارطة - البستان - العنانية - أولاد حمام".

وفي دائرة كفر سعد، تنطلق القوافل بقرى "المحمدية - كفور الغاب - المرابعين - كفر المنازلة - كفر سعد البلد - العباسية - الوسطاني".

وتنطلق القوافل بقرى "تفتيش السرو- البراشية - العطوي - أبو جريدة - مدين - الرحامنة"، بمركز فارسكوركما تنطلق القوافل بقرى "دقهلة - الكاشف - السلام - حجازي حسانين - كفر تقي" دائرة مركز الزرقا، بينما تنفذ قافلة طبية بقرى "الركابية والكحيل"، بدائرة مركز كفر البطيخ.