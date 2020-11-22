القومي للبحوث: تجارب اللقاح المصري في انتظار الترخيص للمصنع المنتج

كشف مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري "covied vacc1" على المتبرعين، متوقف على منح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المنتج للقاح، متوقعًا أنه سيتم بدء التجارب الإكلنيكة على 100 متبرع كمرحلة أولى قريبًا، لافتاً إلى أن جميع قوائم المتبرعين جاهزة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن التجارب الإكلينيكة على المتبرعين للقاح كورونا المصري ستبدأ لـ100 متبرع كمرحلة أولى، موزعة على 5 مجموعات متنوعة كل واحدة منهم 20 متبرع، من أجل فحص المتبرعين، بالإضافة إلى معرفة نسبة تكوين الأجسام المضادة وفعالية اللقاح.

وأضاف، أن اللقاح سيكون للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا، لافتاً إلى أن أقل من ذلك سيكون وفقًا لتجارب معينة عليهم، بعد أخذ التصاريح الكاملة للاستخادم واعتماده رسميًا بعد ثبوت نجاحه في الاختبارات الإكلينيكية على المتبرعين، مشيرًا إلى أن الأمان للجرعة الأولى للقاح ستظهر عقب أول ساعة من التطعيم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية، أن اللقاح المصري ضد فيروس كورونا تجاوز مرحلة البحوث، لافتًا إلى أنه أثبت نجاحه في التجارب على الحيوانات، موضحًا أنه تم الاتفاق مع شركة تصنيع أدوية في مصر لتحضير حوالي 300 عينة مطلوبة للأبحاث والتجارب السريرية على المتبرعين.

وتابع "عبدالغفار"، أن مصر تعمل من خلال إمكانياتها على تحضير الملف العلمي لنشره عالميًا استعدادًا لإنتاج اللقاح، مشيرًا أنه في 2021 سيكون هناك لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا، موضحًا أنه أثبت نتائج جيدة وفاعلية قوية على تجارب الحيوانات وتكونت أجسام مناعية لفترة طويلة، مؤكدًا أن كل المؤشرات جيدة.