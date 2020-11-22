"الشماع": أقترح إضافة مبلغ على فاتورة الكهرباء لتطوير ماسبيرو

قالت الإعلامية سلمى الشماع، إن المحتوى التليفزيوني قد وصل لدرجة من الهبوط حتى لم يعد المشاهدين قادرين على التعامل مع ذلك الهبوط: "التليفزيون المصري بدأ عملاق وكان فيه مبدعين ومفكرين وبيقدموا كلما هو جديد".

وأضافت "الشماع"، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن التليفزيون كان دائما يقدم كل ما هو جديد وبرامج ترفيهية وثقافة وتنوع: "التلفزيون المصري كان بيقدم فوازير رمضان، وكان من أرقي الفنون اللي اتقدمت، وفيه اتقدم كل أنواع الفنون من استعراض، وكانت حاجة رائعة والعالم كله كان بيتفرج عليها، والشاشة دلوقتي مبقتش زي زمان ولا بنفس الإبداع".

وأوضحت أنه وعلى شاشة ماسبيرو يجب أن تقوم بنشر برامج تفيد المشاهد وتثقفه وتعلمه بما يدور حولة على مستوى العالم: "حاجات كتير مبقتش موجودة على الشاشة، وزي ما بندفع ضرائب يضاف رقم معين على فاتورة الكهرباء للصرف على برامج متميزة لمبنى ماسبيرو".

وأكدت أن التليفزيون لن يتوارى كما يروج البعض، حيث إنه لوسائل الإعلام المرئية دور كبير ظهر جليا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، عندما وقف الإعلام كله في صف واحد وأثر في العملية الانتخابية: "بيلعب دور مهم جدا، وفي بعض الأحيان بيكون إيجابي وبيعمل لخير الإنسان، وفيه شاشات أخرى للتلفزيونات بتهدم دول وتكون وراء خراب لأماكن كثيرة".

وأشارت إلى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام بشكل إيجابي ولا يجوز أخذه كوسيلة سيئة وساقطة للوصول لمساحات أكبر من المشاهدين على حساب القيمة الإعلامية البناءة والتي يبغيها كافة المواطنين في مصر: "بلاش نكون متجهمين ودمنا تقيل في الإعلاميين في التلفزيون، وفي نفس الوقت مننزلش لتحت، والأفكار خارج الصندوق دائما ما توصل وتكسب رضا الناس".