حملة إعلامية موسعة لبناء "الوعي الضريبي" بالقليوبية

أعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية، بالهيئة العامة للاستعلامات، عن تدشين أكبر حملة إعلامية لبناء الوعي الضريبي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعظيم الإيرادات العامة، وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك يوم 24 نوفمبر الجاري، بحضور المستشار عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، والدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن هذه الحملة الاعلامية تسهم في إبراز أهمية الفاتورة الضريبية، وكيفية التأكد من صحتها، باعتبار أن الفاتورة تضمن حق المستهلك في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمحافظة القليوبية، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية، وجامعة بنها، واتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح "عرفة" أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونياً، كما يتم تقديم شرح واف عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة، وكذلك مخاطبة المسجلين بضرورة أداء واجبهم وإصدار الفاتورة الضريبية.