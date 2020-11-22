ميراي مقدسي لزوجها وائل جسار: كل ما بتكبر سنة عم يكبر حبك بقلبي

حرصت ميراي مقدسي، زوجة المطرب وائل جسار، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الذى من المقرر أن يحتفل به اليوم.

ونشرت ميراي صورة لهما وعلقت عليها قائلة وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، : "كل ما بتكبر سنة عم يكبر حبك بي قلبي 100 سنة.. ومهما طال بينا الزمن راح يضل قلبي ينبض باسمك ليوصل حبنا للسما، كل عام وأنت الأمل وعلى الأرض ملك بحبك تتلخص الدنيا".

علق المطرب وائل جسار على اعتراض البعض على غنائه مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، في أوبريت "مصر حكاية".

وقال جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنهما غنيا أغنية وطنية لمصر وأن مصر أكبر من الجميع وأنهما قدما أغنية وطنية، مطالبًا بعدم معاقبتهما على ذلك.

وأشار "جسار" إلى أنه لا يستطيع أداء أغانى المهرجانات كونه يقدم لونا محددا في أعماله لجمهوره وهى الأغانى الرومانسية والطربية الشعبية.

وتابع: "معرفش أغني أغاني مهرجانات مع احترامي للي بيغنوها ولو طلبوها مني هرفض أقدمها لأن اللون بتاعى معروف ومقدرش أغنى المهرجانات ومبعرفش أغنى أغانى مهرجانات".

ومن جهة أخرى، قال جسار إن لبنان ما زال ينزف، وغالبية الشباب اللبناني يقوم الآن بترك الوطن، والهجرة للخارج، بسبب الطبقة الحاكمة الفاسدة التي تفكر في الشعب وأوجاعه.

وأضاف: "أغلب شباب الشعب اللبناني يهاجر الآن كل المفكرين والناس الطيبين يئسوا من الطبقة الحاكمة الفاسدة لأن الطبقة الحاكمة الفاسدة يتحدثون عن أنفسهم ونسوا وجع الناس".