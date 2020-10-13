وائل جسار: لما مصر تندهلي بكون أول واحد

علق المطرب وائل جسار على مشاركته في أوبريت "حكاية مصر"، الذى يخلد انتصار مصر في حرب أكتوبر.

وقال جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه لا يفكر فيمن سوف يشاركه تقديم العمل الفني عندما يكون متعلق بمصر، وتابع: "أنا زي الجيش المصري لما مصر تندهلى أكون أول واحد ومبفكرش غير إني أغني لمصر الحبيبة ومبفكرش مين هيكون معايا وفيه حاجات تانية بفكر طبعا لكن لما بغني لمصر مبفكرش وانتوا عارفين قد إيه مصر في قلبي وشعبها ولهم فضل عليا في انتشاري في الدول العربية".

وأضاف "جسار" أن مصر وشعبها لهما فضل عليه كبير، ويرجع لهما عامل انتشاره في المنطقة العربية، وتابع: "مصر في قلبى وشعبها طيب وله فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى في انتشارى بكل المنطقة العربية".