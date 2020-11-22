59 مهنة تطلب 5000 شاب لشغلها.. تعرف عليها

تواصل وزارة القوى العاملة ، تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بـ فرص عمل ، طرحتها الوزارة مؤخرا في 59 مهنة ، عبر موقعها الإلكتروني www.manpower.gov.eg ، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

المهن المطلوب شغلها

"الوطن" تنشر المهن المطلوبة، وعدد الشاغلين لها فيما يلي :

1- 1136 مندوب مبيعات لجميع المؤهلات.

(جميع المحافظات - السن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى - راتب يبدأ من 1600 جنيه ويصل إلى 4000 جنيه).

2- 808 أفراد أمن

راتب يبدا من 2000 جنيه و يصل لـ 3 آلاف جنيه

3- 25 مشرف أمن

4- 700 عامل إنتاج منهم 101 فرصة لذوي القدرات الخاصة .

5- 393 عامل خياطة

6- 124 مساعد خياط

7 -129 عامل ماكينة

8 - 20 عامل تجهيز وعامل مقص دار

9 - 185 بائعاً

10- 400 عضو فريق

11 - 120 عامل جودة

12 - 42 عامل تعبئة

13 - 70 عامل مخازن

14 - 20 مراقب كاميرات

15 - 30 مشرف قسم

16- 20 موظف خدمة عملاء

17- 20 عامل نظافة

18- 67 شيف طباخ

19- 5 طباخ عربي

20 - 5 مساعد طباخ عربي

21 - 10 شيف حلواني

22 - 15 خباز

23 - 5 مساعد خباز

24 - 10 عامل بوفيه

25 - 23 جزار

26 - 20 سماك

27 - 10 مساعد سماك

28 - 31 سائق درجة أولى وثانية

29 - 4 سائقين نقل ثقيل

30 - مشرف كاشير

31 - كهربائي

32 - سباك

33 - نجار

34 - خطاط

35 - نقاش

36 - مشرف بيع

37 - موظفي استقبال

38 - فنى طباعة أوفست

39 - عامل تصنيع أعلاف

40 - عمال صيانة

41 - مدرسين لغة عربية

42 - 4 مدرسين تأسيس

43 - 4 مدرسين رياض أطفال

44 - 3 موظف إداري

45 - 5 مدرسين حاسب آلي

46 - 4 مدرسين رياضيات

47 - 5 مدرسي لغة إنجليزية

48 - 3 مدرسين علوم

49 - مدرسين نشاط مسرحي

50 - 4 مشرفين بإحدي المدارس الخاصة برواتب مجزية

51 - 3 محاسب

52 - 7 مدخل بيانات

53 - 5 فني دعم تكنولوجيا ومعلومات ( يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس نظم معلومات).

54 - 10 مديري مبيعات

55 - 40 أخصائي تمويل

56 - 25 مسؤول ائتمان

57 - مهندس إنتاج

58 - 3 كيميائي تحاليل

59 - عمال مكبس ولوحات