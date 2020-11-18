بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-11-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر، عند نفس أسعار أمس، حيث سجلت حسب غرفة الثروة الداجنة 20 جنيه للكيلو من المزرعة.

ووصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى سعر لها في شهر أغسطس من عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 16 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين وصغار التجار.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء من المزرعة يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك فأنه يتراوح بين 23 - 26 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو جرام تباع في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، مع بداية تفشي فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، لتكون بذلك وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، وبعد انتهاء شهر رمضان شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

إنتاج مصر من الدواجن

وتسعى الغرفة التجارية إلى الحفاظ على توازن الأسعار واستقرار السوق، حيث أتمت استعدادها لموسم الشتاء، نظرًا لانتشار الأمراض والأوبئة بها، كما اتخذت الإجراءات المناسبة لموازنة حركة القوى الشرائية، لتجنب تراجعها مثلما حدث منذ عدة شهور، حيث كانت تكلفة بيع الواجن لا تغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيهًا.

وتنتج مصر سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر بالرغم من هذا تحتاج في السوق إلى استيراد 5%، وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.