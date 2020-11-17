بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرار في السوق المحلي وفق لما أعلنته غرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، بعد أن شهدت الأسعار انخفاض إلى أدني مستوى لها في أغسطس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء من المزرعة يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك فأنه يتراوح بين 23 - 26 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو جرام تباع في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن السوق ستشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة، لافتا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة الفعلية حوالي 22 جنيها.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وخلال الشهور الماضية عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث استقرت الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاضا بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

انتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.