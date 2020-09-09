"عين شمس" تتصدر تصنيف Nature 2020 بين الجامعات المصرية

احتلت جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي المركز الأول بين الجامعات المصرية في تصنيف Nature index 2020.

وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا التصنيف يعكس مدى اتجاه الجامعات لتحسين جودة النشر الدولي وتحفيز النشر في المجلات المرموقة، وهو ما يؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولي للأبحاث، وذلك من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي والتدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.

وأكد المتيني، أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يدعم تواجدها البحثي والأكاديمي بين أفضل جامعات العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتورعبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج هذا التصنيف جاءت لتعلن عن ثمار ما يقوم به قطاع الدراسات العليا والبحوث في مجال البحث العلمي والنشر الدولي، مضيفا أن القطاع يحرص على تنظيم دورات تدريبية بشكل دوري منتظم، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكيفية نشر إنتاجهم العلمى دولياً وتعريفهم بأبرز المجلات العالمية فى مختلف المجالات العلمية .

المتيني: جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدماً في التصنيفات الدولية

وفي هذا الإطار قام القطاع بإنشاء مكتب للنشر الدولي يتبعه وحدات اتصال فرعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة، لتسهيل التواصل مع اللجنة الرئيسية للنشر الدولي.

وأشارت الدكتورة شهيرة موسى رئيس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أن تصنيف Nature index يعتمد على تقييم الجامعات بناء على معدل النشر الدولي للجامعة في أقوى المجلات العلمية وعددها 82 مجلة ومفهرسة في قاعدة بيانات Nature index ويتم تحديدها من قبل أقوى العلماء والباحثين في مختلف التخصصات.

ويتم حساب معدل النشر للجامعة في الفترة من يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020، ويحسب النشر بناء على العدد المطلق للأبحاث المنشورة ويشارك بها باحث أو أكثر من جامعة عين شمس، كما يتم حساب معدل المشاركة في الأبحاث بناء على عدد الباحثين الإجمالي في كل بحث.

وأضاف الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي، أن مكتب التصنيف الدولي بالجامعة قد قام بمخاطبة قواعد البيانات العالمية SCOPUS وبنك المعرفة المصري بتصحيح وتوحيد اسم جامعة عين شمس في قواعد البيانات العالمية المعروفة ومواقع النشر الدولية، وهو ما أسهم في زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا والمنسوبة لجامعة عين شمس.