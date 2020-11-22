سيدة المطر: بحصل في اليوم على 10 جنيه.. لو قعدت في البيت مين هيدهملي

قالت نعمات عبدالحميد، سيدة المطر، إنها قامت ببيع "الترمس" حتى لا تحتاج للأموال من أي شخص، أو تتسول للحصول على المال: "جوزي بيقولي أقعدي بقوله لا أنا هطلع، ومش برضى أقعد".

وأضافت "عبدالحميد"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" خلال استضافتها وزوجها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أنها وعلى مدار يوم كامل عمل لها من الممكن أن تتحصل على 10 جنيهات أو 20 جنيها يوميا: "باخدهم وأروح، ولما أقعد في البيت مين هيدهملي".

وأوضحت أن الفنانة ياسمين صبري قد هاتفتها وزوجها أحمد أبوهشيمة وأخبرتها بأنها ستتكفل بها، كما أرسلت عددا من الأشخاص لها إلى المنزل، ودعتها لزيارتها في منزلها يوم الاثنين المقبل: "الناس بتقولي متطلعيش تشتغلي إحنا عايزين نريحك".

من جانبه، قال على، زوج السيدة نعمات عبدالحميد سيدة المطر، إنه يعمل كحارس عقار في إحدى العمارات، ويحصل على 1500 جنيه شهريا، إلا أنه وبعد اجتياح فيروس كورونا أدى ذلك إلى وقف دخل الشهري الخاص به، حتى اتجه لركن السيارات: "باخد اللي فيه النصيب".

وأضاف أنها دائما ما يطلب منها المكوث في المنزل كونها مريضة، ولكنها دائما ما تصر على العمل للوقوف بجواره ومساعدته.

وأوضح ان وزيرة التضامن الاجتماعي أرسلت له أحد الأفراد العاملين بالوزارة لإنهاء أوراق حصولهم على شقة جديدة وحتى يتم صرف مبلغ تكافل وكرامه لهم.

من جانبه، قال أشرف عامر، مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التواصل مع نعمات عبدالحميد، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر"، التي لا تمتلك سكنا لائقا وتعاني من بعض الأمراض، موضحًا أن الفريق الخاص بحماية الكبار بوزارة التضامن حدد احتياجات سيدة المطر وجار العمل على توفيرها.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم التأكد من صحة كافة المعلومات عن سيدة المطر وتم تحديد مكانها ومعرفة احتياجاتها، ووفق توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم توفير سكن ملائم لها بالتنسيق مع محافظة الجيزة.