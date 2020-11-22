المترو: تطبيق غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة الأسبوع المقبل

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه جرى تطبيق حملات تفتيشية بالمترو على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إذ جرى تحرير ألف محضر لعدد من الركاب الذين لا يرتدون الكمامة بعد دخولهم محطات المترو.

وأضاف عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نذيع في الإذاعة الداخلية تنويها نناشد فيه كل الركاب الالتزام الكامل بارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة"، مشيرًا إلى أن هذه المحاضر تحال إلى النيابة إذ تقرر الغرامة بحد أقصى 4000 جنيه.

وتابع: "الأسبوع المقبل سيشهد تحرير غرامة فورية داخل محطات المترو ولم يتم تقديرها، إذ ستقدر في اجتماع مجلس إدارة الشركة الأسبوع القادم، وإذا لم يلتزم الراكب بدفعها في حال المخالفة، سيجرى عمل محضر يحال إلى النيابة العامة، وهناك أشخاص تم تحرير محاضر لهم دون أن يدخلوا مكتب الشرطة".

وأوضح: "بعض الركاب بعد دخولهم المترو يخلعون الكمامة، بحجة أنهم يعانون من مشكلات في النفس"، مشيرًا إلى أن المسؤولين عندما يتوجهون إلى المواطنين ويطلبون منهم ارتداء الكمامة فإنهم ينفذون طلبهم، لكنهم يخلعونها بمجرد مغادرة المسؤولين المكان.