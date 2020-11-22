فيديو.. رانيا يوسف تذكر فستان البطانة في مسلسل "الآنسة فرح"

بشكل كوميدي ذكرت الفنانة رانيا يوسف واقعة فستان البطانة خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".

وظهرت فريدة "رانيا يوسف" في مشهد مع فرح "أسماء أبو اليزيد" ابنتها، ووالدتها "ماجدة" عارفة عبد الرسول، في تحضيرات لسبوع فرح بعد وضع مولودها الأول، ونصحت "ماجدة" ابنتها "فريدة" بارتداء فستان محتشم في الحفل ولا تنسى البطانة لتؤكد لها رانيا بشكل كوميدي أنها استعانت بـ3 بطانات.

ويكمل الموسم الجديد من "الآنسة فرح" حكاية "فرح" وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غيَّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وأبدت المنتجة سالي والي سعادة بالغة إزاء ردود الأفعال التي حققها الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، مرجعة هذا النجاح إلى تفرد العمل وعدم انتشار طبيعته على مستوى المسلسلات، إضافة إلى حالة التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج والكاتب الذي صاغ نصاً مختلفاً عن الشائع.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني، نجاح الجزء الأول، مضيفًا أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.