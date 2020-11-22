طبيب: رد الفعل المناعي للمتعافين من كورونا يؤثر سلبا على القلب والمخ

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن تفشي فيروس كورونا في كل دول العالم يوجب علينا الحذر من المضاعفات.

وأضاف "عقبة" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن رد الفعل المناعي الزائد عن الحد قد يتسبب في إفرازات بعض الكيماويات المهمة في الجسم، أو ما يسمى بعاصفة السيتوكينات، لافتا إلى أن متلازمات ما بعد كورونا ليست بسبب الفيروس لكنها بسبب نشاط مناعي، حيث وجد أن أشخاصا كثر من المصابين بالفيروس ما زالوا يعانون من أعراض مستجدة نتيجة رد فعل مناعي زائد عن اللازم.

وأشار إلى أن الإصابات في عضلة القلب والمخ والكلى والكبد والأوعية الدموية ليست بسبب الفيروس بشكل مباشر، ولكن رد فعل المناعي الزائد، وأعراض كورونا تحدث في السبعة أيام الأولى بينما الأعراض اللاحقة بعد ذلك نتيجة مناعة الشخص التي تهاجم الفيروس، وإذا زادت عن اللازم تحدث عاصفة السيتوكينات، وهي سبب خطير جدا لفشل الأعضاء الرئيسية.

وتابع بأنه جرى تسجيل مجموعة كبيرة من التحورات للفيروس، ولكن حتى الآن، لا نستطيع أن نقول إن هذه التحورات أثرت في معدل أو شدة الإصابة، ويجري حاليا رصد كل الأعراض التي تظهر لدى المصابين بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، جاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مؤكدًا أن زيادة الأعداد تعد مؤشرًا خطرًا لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.