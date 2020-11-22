جمارك دمياط خلال 11 شهرا: إحباط تهريب مواد مخدرة وأرز وكمامات

أحبطت جمارك دمياط خلال العام الجاري من إحباط العديد من الشحنات مثل "مواد مخدرة - الغلايات والأرز والكمامات الطبية" كما أجرت مزادا علنيا لبيع الغاز المسال والتفاح الإيطالي.

نرصد في التقرير التالي الضبطيات التي تمكن رجال الجمارك من ضبطها وإجراء مزاد علني على العديد من الشحنات

30 يناير الماضي :

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأرز المصري، والموقوف تصديره بموجب قرار وزير التجارة رقم 722 لسنة 2016، والمذاع بمنشور تصدير 11 لسنة 2016 ومنشور تذكيرى تصدير 17 لسنة 2018.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك صادر دمياط تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 30 لسنة 2020 صادر، والصنف المصدر عبارة عن 960 طرد أرز يوناني بوزن 24 طن مصدر إلى أمريكا عبر منفذ جمرك صادر دمياط.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر قرر تشكيل لجنة لمعاينة المشمول وسحب عينة في حضور مندوب صاحب الشأن وإرسالها الى مركز البحوث الزراعية، فأفاد المركز بأن العينة المرسلة من المشمول عبارة عن أرز مصري خليط من صنفين، الأول جيزة ١٧٨، والثاني سخا ١٠٤، وتبين أن صاحب الشأن قام بمحاولة تصدير أرز مصري الموقوف تصديره.

وبناء على ذلك، قرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

7 مارس الماضي :

أجرت جمارك دمياط مزادا علنيا، حيث أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالجمارك عن قيامها بعقد جلسة بيع بالمزاد العلني للبيع المباشر للمواد الغذائية سريعة التلف وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لبيع 1 لوط (تفاح أحمر وأصفر طازج) منشأ إيطاليا طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

يأتي ذلك تطبيقا للمادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على (للجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية).

10 يونيو الماضي: تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي عبدالحميد سلامة، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 باسم شركة "ا . ا" للاستيراد والتصدير، ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 60 طردًا مصنوعات من خوص مصدرة إلى السعودية.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر، قرر تشكيل لجنة لفحص المشمول، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و410 جنيهات.

وقرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وإبلاغ الجهات المختصة.

6 يوليو الماضي:

تمكنت إدارة مجمع الترانزيت بجمارك دمياط، برئاسة صفوة عوض والي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، عمليات برئاسة طارق وهدان، وإدارة الأمن الجمركي برئاسة أحمد دبا، ومباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي، خاصة بأجهزة التحكم عن بُعد، غير مسموح باستيرادها طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1973، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 651 لسنة 2020، والصنف الوارد بالمستندات عبارة عن مستلزمات إنتاج واردة من مالطا، باللجنة المكونة من وليد ورده ومروان سعد رئيسا قسم الحركة، رضا عرفات مدير إدارة الحركة، وأمجد حلمي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي عمليات ووليد عبد الباسط مدير التعريفة، وأشرف رجب مأمور التعريفه وإبراهيم عبدالرازق رئيس قسم الإجراءات، وشيماء الحسيني وأمين فتوح بالإجراءات وهشام أبوالدهب بمكافحة التهرب حيث تبين وجود 6 وحدات لاسلكي خاصه بأجهزه التحكم عن بُعد ذات تردد عالي.

وتم العرض على الجهاز القومى للاتصالات، فأفاد بأنه غير مسموح باستخدام مثل هذه الأجهزة، التى تعمل بهذه الترددات داخل جمهورية مصر العربية.

13 يوليو الماضي:

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي سلامة، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري قديم، بالمخالفة للقانون.

وذكر مصدر بمصلحة الجمارك لـ"الوطن"، ورود إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط، بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم HLBU2258302 بيان جمركي رقم 9878 لسنه 2020 باسم شركة "ب . س للاستيراد والتصدير"، ومشمولها عبارة عن موبيليا وأشياء أخرى مصدرة إلى النمسا.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، حيث تبين وجود كتاب خاص بالدين المسيحي تظهر عليها علامات القدم.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، التى أفادت بأن الكتاب قديم ومكتوب بخط اليد باللونين الأسود والأحمر، وطوله بحوالي 22 ونصف سنتيمتر تقريبًا وعرضه حوالي 25 سنتيمترًا، وسمكه 4 سنتيمترات ونصف، ويحتوي الكتاب على 207 ورقة منها 206 ورقه متن، إضافه لورقه واحدة بمفردها فارغة في نهاية الكتاب، وغلافه من الجلد الأحمر الداكن.

وقررت اللجنة عرض الكتاب على لجنة آثار عليا متخصصة للوقوف على قيمته الفنية والأثرية والتاريخية.

وبالعرض على اللجنة المتخصصة، أقرت بأن الكتاب عبارة عن مخطوطه أثرية قديمة ترجع لعام 1577 بتقويم الشهداء، وكتب فى دير الأنبا انطونيوس غرب البحر الأحمر، ونُفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربي المخفف، والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر، وله بعض الزخارف الفنية القبطية، وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى.

وقرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.

30 أغسطس الماضي :

عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، 30 أغسطس جلسة مزاد علني (مزايدة محدودة)، للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة .

واللوط الأول عبارة عن 5510 كمامة طبية أنواع مختلفة طبقا لكراسة الشروط، واللوط الثاني والثالث عبارة عن غاز مسال داخل حاويات تنك واللوطات من الرابع حتى العاشر عبارة عن غاز فريون داخل أسطوانات وداخل حاويات تنك.

وقد جرى الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك دمياط وتمت المعاينة مرة واحدة أول أمس الخميس، وتباع كراسة الشروط بـ 500 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط.

6 سبتمبر الماضي :

عقدت مصلحة الجمارك عقد الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن عقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة ، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وذلك لبيع 8 لوطات طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 5510 كمامة طبية أنواع مختلفة طبقا لكراسة الشروط، والثاني والثالث عبارة عن غاز مسال داخل حاويات تنك، واللوطات من الرابع حتى العاشر عبارة عن غاز فريون داخل أسطوانات وداخل حاويات تنك.

15 نوفمبر الماضي:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألف و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.