المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح حفر لتوصيل المرافق للعقارات

كشفت وزارة التنمية المحلية، المستندات والإجراءات التي يجب أن يجريها المواطن عند تقديمة لطلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة بجميع الأحياء والمراكز والمدن والوحدات الإدارة المحلية والقرى التابعة بالمحافظات.

وتضمن ذلك ما يلي:

المستندات المطلوبة

- صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- رسم كروكي من المرفق (كهرباء – مياه – غاز).

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: ملء النموذج الخاص بالخدمة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

الخطوة الثالثة: سداد رسوم المعاينة.

الخطوة الرابعة: بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التاشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

الخطوة الخامسة: تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج طلب تصريح حفر بالمدن الجديدة

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج طلب تصريح حفر بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة سارية.

- في حالة الشركات الأخرى يتم تقديم ما يفيد بعمل الشركة في مشروع من المشروعات التي تنفذ في المدينة.

- صورة رخصة البناء.

- رخص السيارات والمعدات.

- في حالة الشركات التي تعمل بأمر إسناد من الجهاز يتمّ تقديم عمر الإسناد.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

اجراءات المواطن

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).