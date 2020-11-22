إصابة شخصين في تصادم سيارة بتروسيكل في أسيوط

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بدون لوحات، وذلك بطريق درنكة بعد الدير بدائرة مركز أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق درنكة بعد الدير بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة (ب و ط 9173) وتروسيكل بدون لوحات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف صديق، وعبدالصبور صديق، ونُقل المصابان إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

ورُفعت السيارة إلى جانب الطريق، لإزالة أي إعاقات مرورية، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخرًا، بعنوان "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.