ضبط 32 قطعة سلاح ومواد مخدرة في حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة أمنية استهدفت حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط 32 قطعة سلاح وكميات كبيرة من المخدرات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات ضُبط 3 "فرش" من مادة الحشيش زنة 750 جرامًا ومبلغ 2850 جنيهًا وسلاح أبيض "مطواة" بحوزة "أسامة.ر.ص"، 25 عامًا، عامل، و"وليد.س"، 30 عامًا، عامل، والمقيمان ببندر طهطا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما ضُبطت 3 لفافات من جوهر الأفيون المخدر زنة 320 جرامًا، ومبلغ 25 ألف جنيه، و3 هواتف محمول، وميزان حساس، وذلك بحيازة كل من "محمود.ي.م"،31 عامًا، عامل، ومقيم بمركز جرجا، و"أحمد.ع.ف"، 30 عامًا، عامل، ومقيم بقنا، و"هيثم.م.م"، 35 عامًا، عامل، ومقيم ببندر البلينا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وضُبطت أيضًا 22 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنة 225 جرامًا، و12 قرص تامول، بحوزة "أحمد.ع.م"، 45 عامًا، عامل ومقيم بمركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.