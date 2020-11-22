جامعة بورسعيد تعتمد تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة

اعتمد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة برئاسته، والذي يهدف إلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، وتغيير الثقافات المجتمعية التي تحض على ارتكاب هذه الممارسات المرفوضة.

ويترأس المركز رئيس جامعة بورسعيد، ويضم في عضويته كلًا من الدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة يوسف وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا، ومديرًا للمركز، والدكتور أحمد عيسى نائب لمدير المركز، وعضوية كل من الدكتور رائد حلمي وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون خدمة المجتمع عضواً، والدكتورة أسماء نبيل المدرس بكلية الطب، والدكتور أحمد العميري المدرس بكلية التربية النوعية، وسامية المصيلحي أمين عام جامعة جامعة بورسعيد.

ومن خارج جامعة بورسعيد، ضم المركز في عضويته كلًا من الدكتورة سهير منتصر عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ونجلاء إدوارد رئيس المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، وسماح أبو المعاطي مدير مركز النيل للإعلام، وعصام صالح مدير مركز الإعلام، والشيخ صفوت نظير مدير أوقاف بورسعيد، والأب بيمن صابر ممثل مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد.

يُذكر أن المركز يهدف إلى التوعية ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الممثلة في الندوات العلمية والملتقيات الثقافية والموتمرات المجتمعية، وورش العمل، والمعسكرات الشبابية، والمعارض الفنية، وممارسة الأنشطة الرياضية، والشراكة مع كليات الجامعة المختلفة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وكذالك المشاركة مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت مبادرات ومؤسسات حقوقية وأحزاب بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، يتضمن تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من البالغين أو القصر، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لتحديد مفاهيم جديدة للجرائم الجنسية، من شأنها توفير حماية أكبر للنساء والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي.