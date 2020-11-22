السبب إهمال إجراءات الوقاية.. توقعات بزيادة إصابات كورونا 15%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن وصول نسب الإشغال لأسرة الرعاية إلى ما يقرب من 47%، لافتا إلى وقف إشغال الأسرة فى مستشفيات العزل.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي وصل إلى 20%، مشيراً الى أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في مصر قلت بشكل ملاحظ ولكن الرجال أكثر من النساء.

وتابع أن هناك زيادة في الأعداد اليومية لإصابات فيروس كورونا خلال الفترة القادمة بنسبة 15%، منوهاً إلى أن فصل الشتاء أحد العوامل للزيادة والسبب الأهم هو التراخي الملحوظ في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وأهما ارتداء الكمامات.

وكشف المصدر أن الفيروس أصبح يهاجم الجسم كله، ومن الضروري الحرص خلال الفترة القادمة لحين توافر اللقاح، مشيرا الى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير 500 ألف جرعة من مصل الإنفلونزا الرباعي لبعض الفئات من الفرق الطبية.

وقال الدكتورعوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة العامة، إن المدخنين هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن الرئة تتأثر بشكل كبير من التدخين، بجانب أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن"، أن هناك سيطرة كاملة على الفيروس، ومازال أمامنا فرصة للتعامل مع الفيروس بشكل احترافي من خلال استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الزيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، أمر طبيعي وكانت متوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وتابع مستشار الرئيس لشؤن الصحة العامة: "لا داعى للقلق على حصة مصر من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، لأن الدولة المصرية تدير الملف بشكل احترافي، والرئيس يولي اهتمام كبير بهذا الملف ويطلع أول بأول على أخر مستجداته".