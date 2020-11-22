لجان البحيرة تستعد لإعادة "النواب" بخطة مواجهة كورونا

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية بالمحافظة، وإنشاء مرکز عملیات داخل كل وحدة محلية لمتابعة وصول القضاة وفتح اللجان ونسب الحضور للمواطنين بقيادة رئیس الوحدة المحلية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة، لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، والمقرر انطلاقها غدا على مدار يومين.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالالتزام بتجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤَمَّن ومُحاط بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية، حيث أن المقر هو الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع.

وشدد على مراجعة دورات المياة وصيانتها ونظافتها بجميع المقرات الانتخابية والتأكد من توافر المياه بها، والتأكد من وضع أرقام اللجان الفرعية بالمدارس بأماكن ظاهرة للمواطنين حتى يتسنى لهم معرفة اللجنة.

وأكد المحافظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، وإنارة اللجان والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية ومولدات كهرباء بديلة بكل لجنة حال إنقطاع التيار باللجنة، وتدبير عدد كافِ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها.

وأشار "آمنة" إلى توفير مقاعد وأماكن إنتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن، مع مراعاة التباعد الإجتماعي، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر لخدمة كبار السن والتيسير عليهم والتأكيد على إرتداء الكمامات واتخاذ كافة وسائل الوقاية الشخصية، موجهًا بإنشاء مرکز عملیات داخل كل وحدة محلية لمتابعة وصول القضاة وفتح اللجان ونسب الحضور للمواطنين بقيادة رئیس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه.

وأكد المحافظ أهمة إقامة مظلات وأماكن انتظار للناخبين أمام اللجان، وتجهيز وتوفير المعدات الهندسية "لوادر - کساحات - عربات شفط - طلمبات" على مستوى المراكز والمدن لدفعها إلى الأماكن المطلوب تجهیزها قبل بدء العملية الانتخابية بـ72 ساعة، وتحديد مناطق تمركز لها وتحت سيطرة كل رئیس مدينة أثناء فترة الانتخابات.

وأكد "آمنة" على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية.

يُذكر أن عدد الناخبين بالبحيرة 4 ملايين و12 ألف و338 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم في 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية بـ9 دوائر انتخابية.