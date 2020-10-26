نتيجة انتخابات النواب بالدوائر التسعة بالبحيرة

أعلن رؤساء اللجان العامة بالدوائر التسعة بمحافظة البحيرة، نتيجة فرز الأصوات باللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، مشيرين إلى أن النتيجة النهائية التي ستحدد الشكل النهائي لانتخابات الإعادة، ستقررها اللجنة العامة بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وأعلنت لجنة الدائرة الأولى بالبحيرة، التي تضم مركز وبندر دمنهور حصول كل من: سناء برغش على 47.209 صوتاً، وعادل يونس حماد على 42.184 صوتاً، وعبد الرؤوف الطنيخى على 39.804 أصوات، ومحمد بهنسى على 27.555 صوتاً، وعصام الفقى على 19.929 صوتاً، وعادل عقدة على 18.502 صوتاً.

والدائرة الثانية التي تضم بندر ومركز كفرالدوار، حصل كل من: محمود عادل شعلان على 62.093 صوتا، وأحمد حمدي شرشوح على 50.482 صوتا، وسحر معتوق على 41.922 صوتا، وجمال حجاج على 40.675 صوتا، وأحمد الفيشاوي على 31.315 صوتا، وعماد محروس على 25.269 صوتا.

والدائرة الثالثة وتضم مركزي أبوحمص وأدكو، حصل أحمد عرجاوي على 37.704 صوتا، وأسامة المصري حصل على 25.369 صوتا، علي أبو نعمة حصل على 23.854 صوتا، حسن عبدالمولى حصل على 15.999 صوتا.

والدائره الرابعة وتضم مراكز الرحمانية والمحمودية ورشيد، حصل سامح شاور على 30.262 صوتا، ومحمد سلطان حصل على 26.789 صوتا، وبلال النحال حصل على 23.390 صوتا، وهشام الجاهل حصل على 22.889 صوتا.

والدائرة الخامسة التي تضم حوش عيسى، حصل علاء حمدي قريطم على 18.175 صوتا، ومحمد عبد الغنى صقر حصل على 13،851 صوتا.

والدائرة السادسة بالدلنجات، حصل محمد عمارة على 27.500 صوت، وأشرف المقرحى حصل على 20.273 صوتا.

والدائرة السابعة التي تضم أبوالمطامير ووادي النطرون والنوبارية، حصل حمدي أبو خشيم على 35.380 صوتا، وخالد أبو خطيب حصل على 30.872 صوتا، وعطية مسعود حصل على 25.137 صوتا، وحسام منور الحوتي حصل على 23.022 صوتا.

والدائرة الثامنة وتضم إيتاي البارود وشبراخيت، حصل محمد عبدالسلام حجازي على 49.108 أصوات، وشمس الدين أنور حصل على 34.164 صوتا، وعماد الغنيمي حصل على 22.174 صوتا، ومحمد عرفات حصل على 19.338 صوتا.

والدائرة التاسعة وتضم كوم حمادة ومركز بدر، حصل عاصم مرشد على 25.173 صوتا، ومحمد سمير الشويخ حصل على 20.064 صوتا، وأحمد حلمي الشبشيني حصل على 19.019 صوتا، وطلبة النحال حصل على 18.630 صوتاً.