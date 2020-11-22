الفنان إبراهيم السمان يعلن وفاة عمه: كان نِعم الأب للجميع

أعلن الفنان إبراهيم السمان، وفاة عمه، اليوم، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه كان بمثابة أبًا له.

وكتب إبراهيم السمان، عبر حسابه "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله وحده، عمي في ذمة الله".

واستطرد: "اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها، أشهد الله أنه كان نعم الأب للجميع".

وشارك إبراهيم السمان، خلال حكاية ربع قيراط، والتي تعد الحكاية السابعة ضمن حكايات إلا أنا، بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد.

ويستعد إبراهيم السمان، في الوقت الحالي لتجهيز برنامج جديد بعنوان "كريزي مان" وهو نسخة جديدة ومطوّرة من "كريزي تاكسي"، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الشخصيات التي يقدمها جديدة عليه.

وأضاف أنه بدأ التحضيرات لموسم جديد من البرنامج، ومن المُفترض البدء في تصويره خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أنَّه سيُقدم شخصية مختلفة في كل حلقة، كما جرى الوضع في الموسم الأول، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عرضه بموسم رمضان المُقبل أو خارجه.

وفي تصريحات لـ"الوطن"، نفى إبراهيم السمان فبركة "كريزي تاكسي"، مؤكدًا أن ذلك الأمر غير صحيح، وأن أنفه كسر بسبب أحد الحلقات بسبب "صدق المقلب"، مشيرًا إلى أن المقلب كان عبارة عن مجموعة أشخاص يتمّ توصيلهم من مكان عملهم إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه.

والفنان إبراهيم السمان، ممثل ومخرج مسرحي، درس بأكاديمية المعهد العالي للفنون المسرحية، ويحضر للدراسات العليا، أخرج عددًا من المسرحيات مثل "مسافر ليل" عن قصة صلاح عبدالصبور و"اللوحة" التي حصدت عددًا كبيرًا من جوائز "المسرح الجامعي‮ ‬العرب‮" بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان، كما شارك كممثل في عدة مسلسلات منها "أهل كايرو"، "بالشمع الأحمر" و"خرم إبرة" وقدم أول أدواره السينمائية في فيلم "اللعنة".