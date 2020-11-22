مسيرات ومؤتمرات.. خريطة تحرك المرشحين بدائرة دمياط في جولة الإعادة

كثف المرشحون بدائرة دمياط من جولاتهم الانتخابية بقرى دمياط وتحديدا بكفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة لعرض برنامجهم الانتخابي والاستماع لمشاكل المواطنين وحرص المرشحين على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين، حيث تحولت المقاهي والكافيهات لمقاصد المرشحين خلال جولة الإعادة.

وقام ضياء الدين داوود المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة دمياط بجولة انتخابية بمدينة دمياط الجديدة، حيث التقى بالناخبين على أحد الكافيهات ليستمع إلى مشاكلهم ويتحدث عن برنامجه الانتخابي، كما قام داوود بجولة انتخابية بميدان الشرباصي والأعصر أشهر أحياء مدينة دمياط، حيث التقى بالمواطنين في ورش صناعة الأثاث ومحلات البقالة والعطارة والملابس والمحمول، للتعرف على مشاكلهم حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والعمال.

وقام ضياء علي بصل الذي يخوض جولة الانتخابات البرلمانية منافسا لنقيب المحامين ياسر أبو هندية بجولة انتخابية بكفر البطيخ حيث التقى كبار العائلات و عرب المطار للحديث معهم عن برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم، ونظم أهالي الشهابية يوم رياضي لدعم بصل وقاموا بتوزيع مصاحف على المشاركين.

وزار "بصل" أهالي قرية الركابية للحديث عن مشاكل البلد والنقاش عن كيفية حلها وذلك بحضور شيوخ ورجال وشباب البلد.

وقام ياسر أبو هندية نقيب المحامين في دمياط، بجولة انتخابية برفقة عدد من المحامين الداعمين له لقرى البصارطة وكفر أبو يوسف بكفر البطيخ على أحد المقاهي لعرض برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم.