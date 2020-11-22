شعراوي: محافظات المرحلة الأولى مستعدة لجولة الإعادة بانتخابات البرلمان

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهاته إلى محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة لرفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية؛ وحظر أي أشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى لتلافي أية سلبيات وتعظيم الإيجابيات التي تحققت، وذلك في ضوء استعدادات وزارة التنمية المحلية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى يومي 23،24 نوفمبرالحالي.

وشدد اللواء محمود شعراوي على القيادات المحلية بمحافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية في نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كل التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأكد شعراوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين؛ وقال إن دور الأجهزة المحلية تنفيذي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز.

وأشار إلى أهمية ارتداء الناخبين الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسبا لأية تقلبات جوية موضحا توافر مجموعات عمل شبابية في اللجان الانتخابية لإرشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن إدلائهم بأصواتهم، وقال إن وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الأولى نظمت عدة ندوات وفعاليات للتوعية بأهمية المشاركة في جولات الإعادة في بعض الدوائر في هذه المحافظات.

ودعا شعراوي الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.