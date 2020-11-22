شوقي: الحديث عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات "كلام فارغ"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل، موضحا أن الحديث عن تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا "كلام فارغ".

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يوجد ما يستحق تأجيل الامتحانات سواء الشهادات الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحا أن الوزارة وضعت جميع خطط نجاح العام الدراسي الجديد 2020-2021، سواء العملية الدراسية بالمدارس أو الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من كورونا.

وأضاف شوقي، أن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن جميع الإصابات بفيروس كورونا التي ظهرت في المنشآت التعليمية خفيفة للغاية وغير مقلقة.

وشدد وزير التعليم، على ضرورة ارتداء الطلاب والمعلمين والإداريين للكمامة طوال اليوم الدراسي، مطالبا المدارس بضرورة الزام الطلاب بارتداء الكمامة منذ دخول المدرسة حتى خروج الطلاب من المدارس، حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار شوقي، إلى أنه على أولياء الأمور توعية أبنائهم بصورة أكبر من خطورة الجائحة مع الاستمرار في المتابعة الصحية للطلاب أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس، منوها إلى أن مواعيد الامتحانات بالفصل الدراسي الأول كما هي دون تغيير.

ونبه وزير التعليم، على جميع المدارس أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.