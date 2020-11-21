وزيرة التضامن ومحافظ المنيا يدشنان قافلة مساعدات "نتشارك علشان بكره"

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تدشين قافلة المساعدات المخصصة لمحافظة المنيا تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضم قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة المنيا 32 شاحنة محملة بــــ 87 ألف و425 شنطة مجمدات و7 آلاف و 200 شنطة وجبات غذائية مخصصة لتجهيز 57 ألف و600 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصري، و36 ألف كرتونة مواد غذائية، كما تشمل القافلة 10 آلاف و 500 بطانية، و2000 كرتونة ملابس جاهزة.

وثمنت الوزيرة، الدور البارز لصندوق تحيا مصر لخدمة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ودعم الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلي أن صندوق تحيا مصر مضى قدما نحو تحقيق أهدافه بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم وتمويل مشروعات اجتماعية عديدة بالتعاون مع الوزارة ومشروعات تنمية محلية وقرى حياة كريمة، فتحيا مصر هدفه تنموي على مدار تاريخها وليس فقط إحساني ويعمل بهدف تخفيف كاهل الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية تحت شعار حياة كريمة للإنسان المصري.

وأشاد محافظ المنيا بصندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودوره الهام والإنجاز المتمثل في إطلاق الصندوق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وما يقوم به الصندوق في تقديم الرعاية والدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا في ظل القيادة الرشيدة، لافتا إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.