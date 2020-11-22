قارن قبل الشراء بين "سوبارو XV" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانيات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مقارنة بين سيارتي "سوبارو XV" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس".

سوبارو XV

تحتوي السيارة على محرك 1600 سي سي.

- يولد بقوة 114 حصانا.

- نوع الجردفع رباعي.

- أقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 179 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 13.1 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 5 سرعات.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.5 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي.

1- اتوماتيك / FULL OPTION بسعر 410 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / PREMIUM بسعر 455 ألف جنيه.

3-اتوماتيك / LUXURY بسعر 490 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

- تحتوي السيارة علي محرك 1500 سي سي.

- يولد قوة 150 حصانًا.

- نوع الجردفع رباعي.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة.

- وكما تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- ونوع الناقل الحركة أتوماتيك.

- عدد نقلات 8 السرعات.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي.

1- اتوماتيك / INVITE بسعر 380 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / INSPORT بسعر 400 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / INSTYLE بسعر 425 ألف جنيه.

4- اتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- اتوماتيك / INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.