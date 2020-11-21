4 سيارات تتراوح أسعارها من 5 إلى 7 الآف جنيه في سوق المستعمل

يبحث كثير من الراغبين في اقتناء سيارة مستعملة عن السيارات بشكل يومي ودائم، في محاولة للوصول لأفضل سعر.

ويشهد سوق السيارات تغييرات عديدة في أسعار الطرز والموديلات المعروضة، وحالة وإمكانيات كل سيارة والتي تحدد متوسط الفئة السعرية لها؛ وخلال موجة الزيادات وارتفاع أسعار عدد من السيارات المستوردة الجديدة يبقى الحل داخل سوق المستعمل وخاصة خلال تلك الآونة مع ظهور "الأوفر برايس"؛ كما أثرّت قرارات الإحلال والتجديد التي أقرتها الدولة في خطتها للتنمية المستدامة ومصادقة البيئة بشكل ملحوظ على سوق المستعمل.

وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أبرز 3 سيارات داخل سوق المستعمل بأسعار تتوسط ما بين 5 حتى 7 آلاف جنيه.

1- سيارات "فيات 127" بداية 1973 حتى موديل 1986، حيث تتراوح أسعارها داخل سوق السيارات المستعملة من 6 حتى 7 آلاف جنيه حسب الحالة والصيانات الخاصة بالسيارة.

2- سيارة "سيات 133"، موديل 1977 حتى موديل 1981، والتي تراوحت أسعارها من 5 حتى 7 آلاف جنيه.

3- سيارة "فيات 132"، موديل 1975، والتي تحتاج لبعض المصاريف والنفقات، وأسعارها تبدأ من 7 حتى 70 ألف جنيه.

4- سيارة "فيات 125"، موديل 1977، بأسعار تبدأ من 5 حتى 7 آلاف جنيه.