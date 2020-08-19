قارن قبل الشراء بين "سيتروين C5" و"سوبارو XV"

داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات، والمقارنات، بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة بصناعة السيارات بالعالم، الكل يبحث عن التميز والراحة، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية نعقد مقارنة بين سيارتي "سيتروين c 5" و"سوبارو XV" .

سيتروين C5

تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 165، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثوانٍ.

بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لتر من الوقود.

بلد المنشأ فرنسا وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 404 آلاف جنيه، ويصل إلى 519 ألف جنيه.

سوبارو XV

تحتوي السيارة على محرك 1600 سى سى بقوة 114 حصانا، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 179 كم/ساعة، وكما تبلغ فيها قورة التسارع 13.1 ثانية، ونوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 5 سرعات، وتحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.5 لترات من الوقود.

وتوجد هذه السيارة أيضا بعدة فئات وتبدأ الفئة الأول بسعر410 آلاف، وأعلى فئة فيها تصل إلى 490 ألف جنيه.