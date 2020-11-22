شباب مدينة ميت أبو غالب بدمياط يعزلون أعمدة الإنارة بالبلاستيك

قامت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة اللواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة، بمراجعة أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة الأطفال وكشافات الإنارة، وتجهيز السيارات والمعدات تحسبا لسقوط الأمطار.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وشدد رئيس المدينة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ حيث من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة وضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء والكشافات على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

وناشد رئيس المدينة تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

وقام مجموعة من شباب المجتمع المدني بتغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك لكونها مادة عازلة للكهرباء، حتى لا تتسبب في تسريب كهرباء خلال مياه الأمطار، وإحداث ماس كهربائي يؤدي للوفاة.

وحرص البعض على شراء مواسير بلاستيكية قطرها أكبر من قطر عمود الإنارة، وفتحها وتغليف العمود بها، واكتفى أخرون بشراء «رولات» بلاستيكية ولفها بشكل محكم حول الأعمدة.