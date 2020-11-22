تزامنا مع تحركات الدولة لمواجهتها.. المنابر تتصدى للهجرة غير الشرعية

قررت وزارة الأوقاف تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس، في ظل تحركات الدولة الدائمة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خطبة الجمعة ستكون تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، كما دعت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

بدوره أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، مضيفا، في بيان له: لا يجوز أن تدخل بيت أحد دون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة دون إذن سلطتها القانونية.

تابع: "دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني".

الحق في الحياة.. مصر ترحب باللاجئين وتواجه الهجرة غير الشرعية

وتمثل الهجرة غير الشرعية تهديدًا يؤدي إلى حرمان المهاجرين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العاديون، فالمهاجرون بصورة غير شرعية يكونون عرضة للاستعباد أو العمل في ظروف غير آدمية أو الاستغال الجنسي أو العمل في نشاط غير قانوني، الأمر الذي يجعل حياتهم على المحك، ولا يضمن لهم مستقبلا يأملون عند تفكيرهم في الهجرة بهذه الطريقة.

وبحسب تقارير حقوقية، فواجهت مصر المهاجرين غير الشرعيين من خلال حزمة من الإجراءات كما فتحت مصر بابها للاجئين ويقد عدد اللاجئين في مصر 5 ملايين شخص بحسب تصريحات مسبقة للرئيس عبدالفتاح السيسي.