"التخطيط" تخصص 250 مليون جنيه لمكافحة الهجرة غير الشرعية في 70 قرية

قدمت الحكومة تقريرًا إلى مجلس النواب بشأن جهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، حيث أبرز فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا، باعتبارها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد التقرير تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وضبط 832 قضية في هذا السياق.

ويأتي هذا التقرير الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، في إطار تقارير المتابعة الدورية لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)‬، وانقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تنفيذ ومتابعة ما تم تحقيقه منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، في إطار حرص الوزارة على تقييم الأعمال بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع، تنفيذًا لخطط الدولة للتنمية المستدامة 2020، والبحث عن البدائل الآمنة.

وأوضحت أنّ رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل مبادرة "مراكب النجاة"، ارتكزت على جهود توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وذكرت أن أبرز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة"، التي بدأت بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا، تضمنت عددًا من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.