ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تكثيف الحملات المفاجئة والدورية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق ومنافذ البيع بمراكز وقرى المحافظة، وضمان توافر السلع والكشف عن أي مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة مكبرة، ضمن الحملات التي يتم شنها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة لضبط المنتجات غير الصالحة للاستخدام قبل بيعها للمستهلك، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين، لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطن.

وأوضح الدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، شن حملة مكبرة على عدد من ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بالمدينه الصناعية ببني غالب، بالاشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية الصحة، ما أسفر عن ضبط 11 ألفًا و132 كيلو جرام دواجن ومنتجات دواجن غير صالحة، و2745 كيلو جرام كبدة مستوردة غير صالحه للاستهلاك، و214 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة، فضلاً عن ضبط 13 ألف و561 كيلو جرام لحوم وكبدة ودواجن معدة للتوزيع وغير صالحة تبدو عليها علامات الفساد والتلف.