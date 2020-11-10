غلق مراكز طبية ومصنع لانشون والتحفظ على لحوم فاسدة في حملة ببني سويف

قاد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، مساء الإثنين، حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بمركزي بني سويف والفشن، وذلك بحضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن الرقابة التموينية بمديرية التموين ومباحث التموين بمديرية الأمن، والطب البيطري، وإدارات وأقسام مديرية الصحة من التفتيش الصيدلى والعلاج الحر وقسم مراقبة الأغذية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة الحملات المفاجئة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية، وذلك من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية و المخابز ومحلات الجزارة، حيث أسفرت عن غلق محل إطارات سيارات بشارع صلاح سالم ومحل شاشات لإدارتهما بدون ترخيص، وغلق وتشميع مصنع لانشون بالغمراوي لعدم تجديد الترخيص وعدم وجود شهادات صحية وفواتير للحوم موجودة بالمصنع "مجهولة المصدر"، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المختصة المشاركة في الحملة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفي مركز ومدينة الفشن قامت الحملة بتحرير محضر لإحدى المستشفيات الخاصة لمزاولة أحد أعضاء طاقم التمريض العمل بدون تصريح أو شهادة صحية من قبل إدارة العلاج الحر، فيما تم غلق وتشميع مركز طبي وتحرير محضر لوجود أدوية مدرجة "جدول" من قبل إدارة التفتيش الصيدلي، بالإضافة إلى التحفظ على لحوم منتهية الصلاحية بأحد هايبرات المدينة ، بجانب تحرير محضر لعدد 2 من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، في حين تم أيضاً غلق محل لبيع قطع غيار ومخزن بيع ألوميتال لمزاولة النشاط بدون ترخيص، فضلاً عن تحرير محضر لمركز طبي لوجود أدوية مدرجة جدول وغير مسموح تداولها بالمركز.