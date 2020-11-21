محافظ مطروح يستقبل قافلة تحيا مصر محملة بأغذية ولحوم وبطاطين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة صندوق تحيا مصر والتي وصلت مطروح، اليوم السبت، تحت شعار "نتشارك.. علشان بكرة"، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وفتحي الجمل مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي وممثلي الجمعية الشرعية والإدارات المعنية بمطروح.

وقال "شعيب" خلال متابعته القافلة، إنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمد مظلة الحماية الإجتماعية وإستمرار تقديم المساعدات للفئات والأسر الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية، وتوزيعها من خلال المؤسسات المجتمعية بمطروح.

ووجه "شعيب" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة مطروح وكذلك وزارة التضامن الإجتماعى وصندوق تحيا مصر، على إستمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي.

ووجه المحافظ بسرعة توزيع تلك الهدية على الأهالى المستحقين من الفئات والأسر الأكثر إحتياجا بنطاق المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى من خلال الكشوف الموضح بها أماكن الإقامة، وأسماء المستحقين. وأكد أن قافلة المساعدات الغذائية تضم 2400 كرتونة مواد غذائية زنة 11 كجم للكرتونة ،و4 طن لحوم دواجن بعدد 2567 شنطة دواجن زنة 1,2كجم ، و2750 بطانية، سيتم توزيعها على الأسر الاكثر إحتياجا بمطروح، وذلك ضمن قوافل الخير.

وقال ماجد عزت منسق صندوق تحيا مصر بمطروح إن المواد الغذائية والبطاطين سيتم توزيعها من خلال 4 جمعيات ومؤسسات خيرية هى الأورمان ومصر الخير، والجمعية الشرعية وبنك الطعام تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.

وأشار إلى أن هذه القافلة تعد أكبر قافلة إنسانية فى العالم ينظمها صندوق نحيا مصر قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة، وتستهدف مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية ومنها مطروح، كما تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن، بجانب مليون بطانية، لحماية الأسر من قسوة الشتاء، لتقديم المساعدات للأهالى الأكثر إحتياجا.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر أثبت نجاحه، وسجل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإطلاق أكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.