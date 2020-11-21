جامعة مطروح: لا إصابات بكورونا في الكليات ونطبق الإجراءات الاحترازية

نفى الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، ما تردد من أخبار عن وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بين الطلاب والطالبات بكلية التربية النوعية بالجامعة، أو إصابة أي طالب بالجامعة ككل.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا توجد أي إصابات بكورونا بالجامعة ككل، قائلا: "الموضوع يتمثل في أن عددا من الطلاب قاموا باتصال بعميدة كلية التربية النوعية وأبلغوها باحتمالية وجود اشتباه بكورونا"، مؤكداً أن الكلية قامت بمنح الطلاب 14 يوماً كعزل منزلي لحين التأكد من إصابتها من عدمه وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، مع منح الكلية لها إجازة بدون غياب وتوفير جميع المحاضرات لها وتوصيل المادة العلمية لهم.

وتابع رئيس الجامعة: "أنه تم عزل عدد من الطلاب أيضا من المخالطين للطلاب"، مؤكداً أنه لم تثبت إيجابية إصابة أي طالب أو طالبة بكورونا حتى الآن منذ بدء العام الدراسي الجديد 2020، لافتا إلى أنه تم عزل طالبة منذ فترة وتم عمل مسحة لها وثبت سلبية الإصابة لـ كورونا، مشيراً إلى أن الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، من إجراءات تعقيم وتطهير وتوفير كواشف حرارية، فضلاً عن تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف النجار، أن التعليم الهجين الذي شرعت الجامعة في تطبيقه العام الحالي بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحاً أنه ساهم هذا النظام في تقليل الكثافات الطلابية داخل المدرجات والقاعات الدراسية وبالتالي تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجامعة تتميز بقلة أعداد الطلاب الملتحقين بها، ما يسهم في اكتشاف أي مصابين.

وأكد رئيس الجامعة، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، منوهاً بأنه تم التشديد على عدم الدخول لأي شخص دون ارتداء كمامة، مناشداً الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار ومعلومات تثير البلبلة.