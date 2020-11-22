رئيس بنك تنمية الصادرات: وفرنا 70 منحة دراسية في التعليم المهني والفني

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مؤسسة "مصر الخير" مؤسسة شريكة للبنك شراكة أصيلة، مشيرة إلى أن التعليم والصحة يأتي علي رأس أولويات البنك في قطاع المسئولية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن "الشراكة بين المؤسسة والبنك بدأت بإنشاء 5 مدارس مجتمعية فى الأقصر، وحتى الآن نتابع هذه المدارس ونزورها، وأول حاجة على الأجندة بتاعتنا أننا نزور باقى المدارس، وفى نفس الرحلة افتتحنا مشروع (إزرع.. إحصد ..صدر) وزورناها وافتتحناه فى الاقصر".

وأضافت سلطان، فى كلمتها في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات المؤسسة في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، أن "من أسعد الأوقات اللى بقضيها في وظيفتي الجزء الخاص بالمسئولية المجتمعية كان أول حاجة عملناها في البنك إننا نصرف كل المخصصات المالية الخاصة بالمسئولية المجتمعية وعارفين أن حتى المبلغ اللي بنقدمه النهارده زهيد والحمد لله كل ما أعمالنا بتزيد بنزود الأعمال والمسئولية المجتمعية".

وتابعت: "النهارده بندعم قطاع التعليم من خلال 70 منحة دراسية فى التعليم المهني والفني، ومش عيب أبدأ، بحيث يكون من بين أولادنا متعلمين تعليم فني عالي، قناعتي الشخصية أن التعليم أساس بناء أي مجتمع، وشعار مصر الخير هو بناء الإنسان هو الأساس ونيابة عن زمايلى أتوجه بالشكر للمؤسسة ونقدم ولو ذرة من الخير اللي هما بيعملوه، كما أن هناك تمويل لـ13 منحة في الجامعات".