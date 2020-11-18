طارق شوقي يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كل الاحتياجات لهم.

جدير بالذكر أنه قد وقع صباح اليوم الأربعاء حادث لأتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة أسفر عن إصابة 17 حالة.