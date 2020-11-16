طارق شوقي: خفضنا كثافة الطلاب بالفصول.. واللياقة البدنية أصبحت ضرورة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم في خلال الفترة الاستثنائية الحالية شهد طفرة كبيرة وحقق استفادة كبيرة، أهمها تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول، مشيرًا إلى أن اهتمام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس سيساعد في تنمية صحة الطلاب.

وأضاف "شوقي" خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، أن الوزارة تهتم بالفنون والرياضة وصحة الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة في الكشف عن أمراض السمنة والتقزم، وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لمستقبل أفضل لصحة الطلاب.

وتابع "شوقي"، أن الوزارة تهتم أيضًا بالتغذية المدرسية من أجل تحسين صحة الطلاب، لافتًا إلى أن هذا المشروع القومي سيساعد في المستقبل القريب على تمثيل مصر بشكل أفضل في المحافل الدولية.

وذكر أن الوزارة قامت بتدريب موجهي ومعلمي التربية الرياضية لتنفيذ هذا المشروع، خاصة أن اللياقة البدنية أصبحت ضرورة في الفترة الحالية، موضحًا أنه أصدر قرارًا وزاريًا باعتبار مادة التربية الرياضة مادة نجاح ورسوب دون أن تضاف للمجموع.