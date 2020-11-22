القباج: 37% من أبناء مستفيدي "تكافل" حصلوا على 85% في الثانوية العامة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 37% من طلاب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل حصلوا على 85% في الثانوية العامة ومنهم من حصل على 98%، لافتة إلى أن ذلك تحدٍ جديد يدل على دور الدعم في النهوض بالعملية التعليمية وأهمية مشروطية التعليم للحصول على الدعم النقدي.

دفع المصروفات الدراسية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية، أنه سيتم دعم طلاب الجامعات المتخرجين من تكافل والبالغ عددهم نحو 20 ألف طالب بـ200 جنيه، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، موضحة أنه بذلك سيتم رفع دعم الطالب من 140 جنيها في المرحلة الثانوية إلى 200 في المرحلة الجامعية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد اتخذت عدة إجراءات تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، منها دفع المصروفات الجامعية لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" للطلاب الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا في تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية، ودفع مصروفات العام الدراسي الجديد لـ1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين بـ"تكافل وكرامة" بقيمة 280 مليون جنيه، إلى جانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" ويقرب عددهم 1.1 مليون طالب من المصروفات المدرسية.

وأضافت أنه تم تخصيص مليون جنيه منح للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة، وتوزيع 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب توزيع 2000 سماعة لذوي الإعاقة السمعية، بخلاف تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء "تكافل وكرامة"، وتوفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و105 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر كرامة.