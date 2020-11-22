"الصحة العالمية" تحذر من موجة ثالثة قاتلة لكورونا في 2021

توقع ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه "تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية"، جاء ذلك بعد يومين من قول هانز كلوج، مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إنَّ أوروبا مسؤولة عن 28% من الحالات العالمية، و26% من الوفيات.

"موديرنا": سعر جرعة لقاحنا من 25 إلى 37 دولارًا

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 58.1 مليون حتى صباح اليوم، وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنَّ إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونًا و143 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 37 مليونًا، وبلغ عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت إجمالي 12 مليونًا و88 ألفًا و410 إصابات، من بينها 255 ألفًا و861 وفاة.

من جهة أخرى، رخصت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير في موافقة طارئة باستخدام علاج لـ"كوفيد -19 "طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون"، وكان استُخدم خصوصًا لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بينما كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، أنَّ السعر المتوقع للقاح "كورونا"، الذي أنتجته شركته، والذي حقق نتائج واعدة جدًا بمرحلة التجارب، يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة بحسب الكمية.

وفي إيطاليا، أشار وزير الصحة روبرتو سبيرانتزا إلى أنَّ إيطاليا تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير، بينما قالت الحكومة الفرنسية إنَّها ستبدأ تخفيف قيود العزل العام في الأسابيع المقبلة على 3 مراحل وذلك لتفادي انتشار الجائحة من جديد.

كما ذكرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنَّه تمّ تسجيل 15 ألفًا و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 918 ألفًا و269 حالة.